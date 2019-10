Tra i nominati ben 6 giocatori del Liverpool

– Ci sono due juventini tra i candidati al Pallone d’Oro 2019: si tratta di Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Per CR7, che ha vinto già 5 volte il trofeo, si tratta della 16/a nomination. De Ligt, tra l’altro, è anche tra i 10 candidati al ‘trofeo Kopa’ (assieme all’ex juventino Moise Kean), destinato al miglior Under 21 al mondo. Dalle 18 ‘France Football’ sta svelando pian piano la lista dei 30 candidati al prestigioso riconoscimento che sarà consegnato il prossimo 2 novembre a Parigi. Per ora è arrivata a 20, dalle 21,15 comunicherà i restanti 10.

Ecco per ora i 20 nominati, in ordine di uscita: Sadio Mané (Senegal, Liverpool), Sergio Aguero (Argentina, Manchester City), Frenkie De Jong (Olanda, Ajax/Barcellona), Hugo Lloris (Francia, Tottenham), Dusan Tadic (Serbia, Ajax), Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint Germain), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool), Donny Van de Beek (Olanda, Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Arsenal), Marc-André Ter Stegen (Germania, Barcellona), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Juventus), Alisson (Brasile, Liverpool), Matthijs De Ligt (Olanda, Ajax/Juventus), Karim Benzema (Francia, Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Olanda, Liverpool), Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool), Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City), Heung-min Son (Corea del Sud, Tottenham), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco), Roberto Firmino (Brasile, Liverpool).