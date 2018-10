Pallone d'oro, c'è anche Alisson

(Fotogramma)

Svelati i primi dei 30 candidati al Pallone d’Oro France Football 2018. Fra di loro, ci sono l’estremo difensore del Liverpool ed ex Roma, Alisson Becker, l’attaccante del City Sergio Aguero, i bomber del Real Madrid Gareth Bale e Karim Benzema e quello del Psg Edison Cavani. E ancora: l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, il centrocampista del City Kevin De Bruyne, l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino e il difensore dell’Atletico Madrid Diego Godin, l’attaccante dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, il numero 10 del Chelsea Eden Hazard, il centrocampista del Real Madrid Isco, l’attaccante del Tottenham Harry Kane e il centrocampista del Chelsea N’Golo Kantè.

La premiazione è in programma lunedì 3 dicembre a Parigi, a votare sono 173 giornalisti da tutto il mondo. Per la prima volta saranno consegnati anche un Pallone d’oro femminile e il Trofeo Kopa al miglior giocatore Under 21.