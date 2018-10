“Attenzione, capanni da caccia attivi: pallini vaganti”. I cartelli sono stati visti e fotografati da alcuni escursionisti sui sentieri del Cai (il club alpino italiano) delle Orobie, nella bergamasca. E hanno fatto arrabbiare molti escursionisti che hanno visto i cartelli sui social, anche per la frase finale: “Non ci riteniamo responsabili in caso di ferite”.

I cartelli sono stati visti nei giorni scorsi nei boschi della Val Calepio, tra Gandosso-Grumello e Chiuduno. Ad affiggerli agli alberi, evidentemente, i cacciatori, visto che si è aperta la stagione. Tanto che sui cartelli bianchi e rossi compare anche l’orario in cui comparirebbero i “pallini vaganti”: tra le sei del mattino e le 13.

Per Federcaccia avvisare che nella zona ci sono cacciatori in azione è un gesto di buon senso, per gli escursionisti è una frase di cattivo gusto e uno ‘scarico di responsabilità’ sbagliato.