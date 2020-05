Ratko Rudic lascia la Pro Recco e annuncia il ritiro. “La decisione di terminare la mia carriera come allenatore è maturata prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus e l’ho comunicata al presidente Felugo – ha detto Rudic in una lettera pubblicata dal club ligure -. Volevo finire la carriera con un grande risultato e mettermi a disposizione della società in un altro ruolo per contribuire alla realizzazione del progetto. Certamente con la pandemia molte cose sono cambiate, il futuro è incerto e vedremo come sarà organizzata l’attività”.In carriera Rudic, 71 anni, ha vinto 4 oro olimpici, 3 titoli mondiali e 3 europei. Alla guida della nazionale italiana è stato campione olimpico nel 1992 a Barcellona, campione del mondo a Roma nel 1994 e due volte campione europeo (Sheffield 1993 e Vienna 1995).