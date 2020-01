Parte bene il Settebello agli Europei di pallanuoto di Budapest. Gli azzurri di Sandro Campagna nella prima gara del gruppo D superano la Grecia 10-6. L’Italia campione del mondo in carica ed a caccia del quarto titolo europeo dopo quelli vinti a Torino 1947, Sheffield 1993 e Vienna 1995, offre una prestazione solida, compatta e spettacolare, ipotecando la conquista del primo posto del gironee quindi l’accesso diretto ai quarti di finale.

Gli azzurri soffrono poco più di un tempo, con la Grecia che, avanti 3-2 nel secondo parziale, tiene fino al 4-4 di Fountoulis. Poi l’allungo decisivo dell’Italia con i gol in sequenza di Di Fulvio, Figlioli e Dolce che valgono il 7-4 che indirizza il match. Le squadre di Campagna e Vlachos si ritrovavano a pochi giorni di distanza: si erano affrontate infatti nel Quattro Nazioni a Cuneo il 3 gennaio e vinse l’Italia 11-8. Mercoledì alle 17.30 Setterosa in vasca contro l’Olanda campione d’Europa. Giovedì, invece, alle 17.30 il Settebello torna in azione contro la Francia.

ITALIA-GRECIA 10-6 (1-2, 3-2, 3-1, 3-1)

ITALIA: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo 2, Figlioli 2, Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari, Bodegas 1, Aicardi, Dolce 1, Nicosia.

Allenatore: Campagna.

GRECIA: Zerdevas, Genidounias 1, Skoumpakis, Kapotsis 1, Fountoulis 1, Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos 1, Mourikis 1, Kolomvos, Gounas 1, Vlachopoulos, Galanidis.

Allenatore: Vlachos.

ARBITRI: Kun (Hun) e Miskovic (Mne).

NOTE: Superiorità numeriche: Italia 5/12 + un rigore e Grecia 3/12. Usciti per limite di falli nel quarto tempo Aicardi (I) e Figari (I). Zerdevas (G) para un rigore a Di Fulvio a 3’59 del quarto tempo.