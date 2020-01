– Il Settebello non tradisce: dopo Grecia e Francia batte (18-6) anche la Georgia e vola direttamente ai quarti agli Europei in corso di svolgimento a Budapest. Gara senza storia sin dal primo quarto (4-1) e conclusa al meglio nell’ultimo periodo, tenendo la porta inviolata (6-0 il parziale). Triplette per Luongo, Renzuto Iodice e Bodegas, due gol a testa per Figlioli, Echenique e Aicardi, a segno anche Di Fulvio, Fondelli e Velotto. L’Italia chiude così al primo posto, a punteggio pieno, il girone D, entrando direttamente tra le prime otto. Gli azzurri torneranno in vasca mercoledì alle 16 e sfideranno la vincente della sfida fra la seconda del girone A (probabilmente una fra Montenegro e Germania) e la terza del gruppo C (verosimilmente la Turchia).