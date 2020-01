Olanda troppo forte, e secondo ko consecutivo del Setterosa dopo l’esordio vincente con la Germania, sconfitto 10-4. La squadra di Paolo Zizza mostra segnali di ripresa dopo la sconfitta con la Spagna, ma alla lunga cala, anche a causa dei postumi dei disturbi gastrointestinali che hanno debilitato quasi mezza squadra nella notte tra il 12 e 13 gennaio. Adesso sarà fondamentale battere Israele e la sorprendente Francia (che ha sconfitto 17-5 la Germania) rispettivamente venerdì alle 16 e domenica alle 17.30 per chiudere il girone B al terzo posto.

“Inizio molto buono poi ci siamo disuniti, sbagliando troppo in fase offensiva, specialmente in superiorità numerica: il 2 su 11 è un dato che ci deve far riflettere e ovviamente da correggere, in vista delle prossime partite con Israele e Francia e soprattutto della fase a eliminazione diretta. Creiamo abbastanza ma finalizziamo poco. Peccato aver perso Bianconi per tre falli in un momento importante del match. Resto comunque fiducioso perchè le ragazze hanno ampi margini di miglioramento” dice il commissario tecnico Paolo Zizza.

Anche Rosaria Aiello punta sui tanti errori commessi in superiorità numerica “che inevitabilmente si pagano contro un’avversaria così forte come l’Olanda. Dobbiamo rimanere unite e ritrovare quel pizzico di cattiveria che c’ha sempre contraddistinto in questi anni. Nulla è compromesso perchè il torneo è ancora lungo e sarà fondamentale essere al top nella seconda settimana” dice l’azzurra. Giulia Gorlero, invece, invita a concentrarsi sui prossimi impegni nel weekend contro Israele prima e Francia, dopo che potrebbero valere il passaggio del turno. “Oggi non è andata bene. Forse in attacco bisogna trovare qualche meccanismo migliore, in difesa anche direi. Loro ci hanno messo un po più di grinta, che a noi non manca ma che dobbiamo trovare il modo di tirar fuori. Non possiamo che crescere. Il vero europeo comincia dalla seconda settimana. Adesso dobbiamo concentrarci sui prossimi due impegni con Israele e Francia”.