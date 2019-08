Ex ct del Setterosa

Lutto nel mondo della pallanuoto italiana: è morto Ferdinando Pesci, 62 anni, attuale selezionatore della Nazionale Under 17. Il tecnico azzurro nella notte è stato stroncato da un infarto. Era appena rientrato da Cagliari, dove aveva conquistato l’argento in coppa COMEN domenica scorsa con la selezione Under 18. Una delle tante medaglie internazionali ottenute a livello giovanile, categoria che dominava da anni e che conosceva nel profondo.

Dall’11 al 18 agosto avrebbe dovuto guidare i nati nel 2002 agli Europei di Tbilisi. “Nando” aveva 62 anni, era nato Roma, dove risiedeva, il 5 maggio 1957 e ha dedicato la sua vita ai ragazzi, alla scuola dove insegnava e alla piscina. Da giovane atleta esordisce come nuotatore nel 1970, per lo più nei 400 stile libero. A 15 anni vince il titolo nazionale con la squadra allievi della SS Lazio Nuoto; a 16 lo scudetto juniores e viene convocato nella Nazionale under 18. Gioca nella Lazio fino alla fine degli anni ’70, poi si trasferisce al Pescara, alla Roma, all’Anzio per poi cominciare la carriera di allenatore. Nel 1998 entra nella sfera federale iniziando con l’Under 16, poi Under 19, quindi nel 1999 diventa assistente tecnico di Ratko Rudic, commissario tecnico del Settebello, fino alle Olimpiadi di Sydney 2000, conquistando pure la medaglia di bronzo agli Europei di Firenze. Resterà in federazione per sempre, conquistando con le selezioni italiane tantissime medaglie a livello giovanile e contribuendo a formare molti pallanotisti recentemente diventati campioni del mondo a Gwangju. In carriera anche un anno alla guida del Setterosa campione olimpico, nel 2005 di transizione da Pierluigi Formiconi a Mauro Maugeri. Nel frattempo aveva proseguito pure l’attività come allenatore di club, guidando nell’ultima stagione la Tgroup Arechi.

Un minuto di silenzio

La Federazione Italiana Nuoto, d’accordo con il Gruppo Ufficiali di Gara, ha deciso che venga osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni federali in programma questa settimana sul territorio nazionale in memoria del tecnico federale Ferdinando Pesci, prematuramente scomparso nella notte. Lo rende noto la Fin. Previsto oggi un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di ogni partita, al Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia, in occasione delle finali del campionato nazionale Under 15 maschile di pallanuoto. Un minuto di silenzio anche prima della finale per il titolo, in programma venerdì 9 agosto alle 12.