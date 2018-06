– Pro Recco pronta per la nona. I campioni d’Italia, nel complesso de “La Sciorba” a Genova dove sono in corso le Final Eight di Champions, hanno battuto ieri in semifinale i croati dello Jug Dubrovnik 9-8 vendicando la sconfitta di un anno fa proprio per mano dei balcanici a Budapest. La formazione ligure proverà così a conquistare la nona Champions della sua storia contro l’Olympiacos Pireo che nell’altra semifinale ha battuto il Barceloneta 6-4. Stasera l’ultimo atto dove è previsto il tutto esaurito.

SEMPRE AL COMANDO – La partita ha visto la Pro Recco, laureatasi quest’anno campione d’Italia per la tredicesima volta consecutiva, sempre avanti nel punteggio tranne che sul 5-4 nel terzo tempo, dopo che Fatovic aveva regalato il primo ed unico vantaggio ai balcanici. Poi l’espulsione contemporanea di Loncar e Gitto ha fatto perdere peso in avanti ai vicecampioni in carica con i biancocelesti che invece hanno trovato in Tempesti in porta (oggi trentanove anni) ed in Gonzalo Echenique (un gol e due assist decisivi nel quarto periodo) gli uomini chiave per la vittoria.

BRESCIA PER IL 7-8 POSTO – In acqua anche l’altra azzurra AN Brescia che cede 8-7 contro i campioni d’Europa uscenti gli ungheresi dello Szolnok la semifinale per 5/8 posto. La tripletta di Rizzo non basta a salvare i lombardi, sempre sotto nel punteggio, che giocheranno domani la finale per il settimo posto contro i tedeschi dello Spandau.