GENOVA – Beffa incredibile per la Pro Recco, che nelle Final Six di Champions League cede davanti al pubblico di Genova. E’ l’Olympiacos a laurearsi campione d’Europa, vincendo 9-7 grazie a una prestazione pazzesca di Pavic, portiere dei greci. Il primo quarto si è chiuso sul 2-1 per gli ellenici, il pari di Molina non basta a far recuperare fiducia alla Pro Recco. Gli ateniesi allungano di nuovo con Fountoulis, vero mattatore della serata: italiani che accorciano fino al 7-6, la doppietta del greco si rivela però decisiva per il risultato finale. Grande amarezza per Stefano Tempesti e compagni, secondo titolo continentale per i greci del Pireo.

Fonte