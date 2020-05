Tre progetti hi-tech di cervelli giovani, entusiasti e brillanti per ripensare la gestione da remoto e semplificare la vita delle persone con sclerosi multipla. Si è concluso da poco, nel corso della Milano Digital Week, l’hackathon ‘Novartis hack_MS2: monitoring solution for MS‘, promosso da Novartis per favorire l’innovazione e lo sviluppo di idee che possano migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, proprio a partire da una più semplice gestione della malattia. Ad aggiudicarsi la vittoria: Small, una fitball con sensori per monitorare la motricità di persone con sintomi lievi-moderati; eSteps, un plantare intelligente che coniuga in modo sofisticato il monitoraggio dell’attività motoria quotidiana delle persone con sclerosi multipla con un’analisi cinematica del movimento di tutta la figura; smART Ring, un dispositivo indossabile a forma di anello che unisce il monitoraggio della malattia all’arte terapia.

Fonte