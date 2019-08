Dopo una carriera sofferta a tagliare il traguardo è stato Remorex, il cavallo “scosso” (ovvero senza fantino).

la figura della Vergine che omaggia nei colori l’Assunta di Tiziano e occupa metà della seta, porta una veste rossa che sfuma nell’arancio e un grande mantello azzurro che, come animato da una folata di vento, si solleva per delineare un frammento della volta celeste. Ad aggiudicarsi l’ultimo Palio del 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, era stata la Giraffa che aveva vinto al fotofinish strappando

il cencio a pochi metri dal traguardo e beffando la Chiocciola, in testa per tutta la corsa.

si aggiudica ildel 16 agosto, dedicato allaAlla contrada il drappellone disegnato da, che raffigura

Questa mattina, sull’anello di tufo in piazza del Campo a portare a casa la provaccia era stata la contada dell’Istrice, con il fantino Andrea Coghe detto ‘Tempesta’ sul cavallo Oppio, che si era imposta sia nella quarta prova che nella prova generale di Ferragosto.

A correre la carriera dell’Assunta dieci contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Istrice, Oca, Onda, Pantera, Selva e Torre. È stato un Palio molto combattuto non solo per la presenza di due coppie di rivali- Aquila e Pantera, Torre ed Oca – ma anche per la particolare “sete” di vittoria di alcune contrade. La Pantera non vince da 13 anni e il Bruco da 11. La Chiocciola, invece, non porta a casa il drappellone da 20 anni. E lo scorso 2 luglio, dopo tre giri in testa, si è vista soffiare la vittoria per una manciata di metri. E poi c’è l’Aquila, la contrada nonna del Palio, ovvero quella che non vince da più tempo, e che rincorre il cencio da 27 anni: l’ultima volta fu il 3 luglio 1992 con Aceto.