Due ragazze nere, in vacanza in Sicilia, si siedono in un bar del centro di Palermo, la centralissima via Maqueda pedonale. Ordinano un caffè e una spremuta che rimarrà intatta. Perché da dietro il bancone uno dei proprietari canta “Salvini, Salvini, per sempre Salvini”. Le ragazze, entrambe italiane, si offendono, ma non dicono nulla. Lasciano la spremuta intatta, pagano e vanno via. Ma subito dopo pubblicano un tweet che sui social va fortissimo. “Se siete neri/people of color, non spendete i vostri soldi al Maqueda bistrot”.L’episodio è accaduto stamattina e il bar è il Maqueda bistrot. Silvio Inzerillo, uno dei proprietari, strabuzza gli occhi: “Nooo! Non posso crederci. Io stavo scherzando con i ragazzi che lavorano con noi e che sono bengalesi. Scherziamo sempre così. Invito le ragazze a tornare qui per finire la spremuta”.

La ragazza contatta da Repubblica attraverso Twitter ha risposto: “Grazie, per l’interessamento ma declino. Repubblica, no grazie”. Poi ci ha bloccati.