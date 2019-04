Torna a Palermo, sabato 6 e domenica 7 Aprile, il concorso Palermo Arabian Horses Cup – European C Show (International ECAHO), organizzato da Antonio Culcasi, presidente dell’associazione “Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice”. Quasi cento i purosangue arabi – tra puledre/i, stalloni e fattrici – che prenderanno parte alle gare, accompagnati dai loro handler (conduttori), presso il campo di salto ad ostacoli all’interno del Parco della Favorita. Nel corso della due giorni, inoltre, verrà disputata la “V Sicily Cup”, competizione riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia. “Lo show di Palermo- dichiara Antonio Culcasi- costituisce dal 2016 una vetrina prestigiosa, in una città che ha una tradizione importante nel settore dell’equitazione. I concorrenti, come di consueto, troveranno una struttura ben organizzata che garantirà ogni confort per la sistemazione dei cavalli e l’ottimale svolgimento delle performance di gara. Ringrazio l’ANICA per voler rinnovare, di anno in anno, la fiducia nei miei confronti permettendomi di inaugurare la stagione agonistica 2019 e l’amministrazione comunale di Palermo che ha messo a disposizione una struttura d’eccellenza che garantisce di ospitare al meglio i cavalli e di consentire l’ottimale svolgimento delle gare”.

