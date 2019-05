“La terra è piatta e il Polo Nord è il centro”. “Il sole è vicino ed è piccolo piccolo, una specie di lampadina”. “Il complotto della terra sferica è ordito da un movimento sotterraneo che vuole negare l’esistenza di Dio”. “Gli astronauti? Attori”. “La circumnavigazione della terra? Un’illusione”. “La forza di gravità non esiste”. “La prova che la terra è piatta è in una bottiglia piena: basta metterla in orizzontale per accorgersi che l’acqua non si curva mai”. Eccoli, i terrapiattisti che domani a Palermo celebreranno la prima giornata di “esperimenti e conferenze” per dimostrare – sostengono – che “la verità che ci hanno raccontato finora è tutta una farsa”. Un convegno a pagamento: 20 euro a testa.Galileo e Darwin? “Solo delle maschere”. La Nasa? “Una Disneyland, nessuno è mai stato nello spazio”. Agostino Favari, Albino Galuppini e Calogero Greco – i primi due ex 5Stelle – sono tre dei quattro terrapiattisti che si sono sono dati appuntamento a Palermo e che oggi hanno incontrato la stampa.

Secondo i relatori del convegno, tutti possono rendersi conto che la terra è piatta: “Guardate l’orizzonte: è sempre piatto. Ma soprattutto è sempre a metà della pupilla, anche quando siamo in volo”. Per Favari le prove regine sono tre: “La prova di curvatura, e domani lo dimostrerò. Il fatto che sia vietato andare in Antartide: lì c’è qualcosa da nascondere. Il divieto di fare osservazioni dall’alto: ci diano la possibilità di salire in volo in verticale. E invece nessuno può decollare senza un’autorizzazione della torre di controllo”.



Galuppini è laureato in Scienze agrarie e fa l’agricoltore. Favari ha una laurea in Ingegneria “ma non dirò nient’altro di quello che faccio nella vita”. Così come Greco, che non vuole dire nulla di sé: “L’unica cosa che conta è che la terra è piana”.



Nei giorni scorsi, Beppe Grillo aveva detto che sarebbe venuto al convegno. “Noi non lo abbiamo invitato, se verrà pagherà”. Ma lo staff di Grillo ha fatto sapere che il fondatore del M5S non ci sarà.