Nella Palermo sotterranea che scorre veloce fra i vicoli del centro storico e i casermoni dello Zen, una pistola modificata è il simbolo dei nuovi ras della strada. Giovanissimi e già determinati a scalare in fretta tutte le gerarchie. Facevano la fila per entrare nelle grazie del più esperto artigiano sul mercato, un lavoratore Pip, che aveva aperto un laboratorio in una villa di Ciaculli. Un blitz della polizia ha interrotto il via vai. Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato Zisa hanno trovato numerose pistole, alcune con matricola abrasa, altre erano dei modelli giocattolo trasformate in micidiali strumenti di morte. Arrestato l’uomo, che ha 49 anni, e suo figlio, di 29. Avevano allestito non solo un efficiente laboratorio, ma anche un poligono di tiro, per provare i modelli che modificavano su richiesta dei clienti. “Questa operazione è un segnale di ottimo controllo del territorio – dice il questore Renato Cortese – Ogni tentativo di ripresa da parte delle famiglie mafiose viene stroncato”..

Ora, si indaga per capire quale fosse esattamente il giro dell’artigiano del crimine, un pregiudicato con pesanti precedenti proprio per armi e droga. Si riparte da lui, ma anche dalle pistole ritrovate, che adesso sono all’esame della sezione balistica del Gabinetto regionale di polizia scientifica. Alcune pistole erano sotterrate nel giardino della villa, si proverà a capire se hanno sparato in occasione degli ultimi delitti di mafia. Delitti ancora irrisolti, che hanno scandito l’ultima stagione di riorganizzazione delle cosche. Nel settembre del 2011, i killer attesero che un capomafia di rango come Giuseppe Calascibetta rientrasse nella sua abitazione di Belmonte Chiavelli, non molto distante dalla villa del blitz. Nel febbraio 2013, un altro omicidio eclatante, quello di Francesco Nangano, in via Messina Marine. Un anno dopo, il delitto di un terzo boss in ascesa, Giuseppe Di Giacomo, alla Zisa. Nel maggio dell’anno scorso, l’uccisione di Giuseppe Dainotti, un vecchio boss che tornato in libertà voleva riprendersi il suo posto nel mandamento del centro città. Delitti “chirurgici”, senza alcuna ripercussione successiva. Commessi con 7,65 e 357 Magnum. Adesso, si scava nella vita del lavoratore Pip diventato artigiano delle armi, per delineare esattamente il contesto delle sue relazioni in ambito mafioso.