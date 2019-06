Il prof. Mario Barbagallo sarà il nuovo presidente del Conservatorio di Palermo. “Il ministro dell’Istruzione Mario Bussetti ha comunicato la sua scelta dopo che il Consiglio accademico del Conservatorio lo scorso 13 maggio aveva inserito il professor Barbagallo nella terna di nomi tra cui il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca avrebbe dovuto individuare il nuovo presidente”, come spiega il Conservatorio di Palermo. Professore ordinario di geriatria al Policlinico di Palermo, Barbagallo ha ricoperto e ricopre numerosi prestigiosi incarichi a livello nazionale ed internazionale relativi al suo settore non ultima la sua nomina in seno al Consiglio Superiore della Sanità.

