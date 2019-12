C’è anche il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio tra i sette vincitori del Premio dedicato a don Pino Puglisi, il prete antimafia ucciso il 15 settembre 1993 a Palermo da Cosa nostra. Il magistrato ha un legame profondo con padre Puglisi avendo coordinato le indagini e una parte del dibattimento sull’omicidio del prete di Brancaccio. Un’esperienza giudiziaria, che come ha detto lo stesso Procuratore è stata “una straordinaria avventura umana riconoscendo in don Pino l’esempio dell’affermazione della dignità umana”. Quest’anno il Premio Puglisi, presieduto dal vescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, giunto alla quindicesima edizione è stato dedicato a un “fenomeno preoccupante, sempre più in crescita”, quello dei giovani “costretti ad emigrare per realizzare i propri sogni”.

Fonte