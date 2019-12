Omicidio nella notte nel quartiere Cep di Palermo dove è stato ucciso un carpentiere, Francesco Paolo Lombardino, di 47 anni. Ad allertare la Polizia è stato l’ospedale dove l’uomo è giunto in gravi condizioni intorno alle tre di notte. I parenti, ascoltati dalla Squadra mobile, hanno raccontato che il congiunto, intorno alle tre di notte, sarebbe sceso da casa per controllare l’auto, quando sarebbe stato raggiunto da un proiettile all’inguine. L’uomo è morto dissanguato. Ma il racconto dei parenti non convince gli inquirenti che dall’alba di oggi stanno sentendo vicini e congiunti.

