Palermo: Oltre 65 mila visitatori per 'Le Vie dei Tesori'

La fila di visitatori per ‘Le Vie dei tesori’

Dopo tre weekend de ‘le Vie dei Tesori’ in cui il rifugio antiaereo sotto piazza Pretoria di Palermo è stato il sito più visitato, questa volta deve cedere il podio a Palazzo Alliata di Villafranca che raccoglie 1820 visitatori sciamati nei suoi straordinari saloni barocchi, contro i 1780 scesi nei cunicoli del bunker. Una sorpresa arriva anche da un altro sito settecentesco con i saloni affrescati e una piccola alcova che è un gioiello: Palazzo Zingone chiude il weekend a 1650 presenze, tallonato dalla Casina Cinese a 1605 (erano stati 1420 lo scorso fine settimana a passeggiare tra le cineserie volute da Re Ferdinando e dalla regina Carolina). Ottimi risultati anche per l’Oratorio di San Lorenzo dove si scopre tra gli stucchi serpottiani, la riproduzione HD della famosa Natività del Caravaggio rubata quasi 50 anni fa. E restano tantissimi i luoghi visitati da più di mille visitatori ciascuno, spalmati tra centro storico e periferie.

Sold out in moltissimi luoghi a cui si accedeva soltanto su prenotazione: a parte il carcere Ucciardone, ottimi risultati sono giunti dal secondo percorso dell’aeroporto di Boccadifalco, vera sorpresa di quest’anno, come anche dalle Sorgenti del Gabriele e al Grand hotel Piazza Borsa.

E risponde con numeri interessanti anche la Sicilia Orientale: a Catania la gente si è messa in coda a Palazzo Asmundo di Gisira (528 visitatori), la residenza nobiliare trasformata in albergo che ha inaugurato anche una personale di Max Ferrigno; seguono da vicino la chiesa più grande della Sicilia, San Nicolò L’Arena (406 contro i 364 dello scorso weekend in cui è stato il luogo più visitato) dove si poteva ammirare il panorama che arrivava fino all’Etna; e la Cappella Bonajuto (367), scoperta da Houel durante il suo Grand Tour, come raccontano anche le guide. Tanti appassionati e moltissimi turisti anche al Convitto Cutelli (362 presenze) e nei fossati di Castello Ursino (268), Gruppi folti di visitatori hanno prenotato i percorsi segreti delle monache per raggiungere sia la cupola della Badia di Sant’Agata che quella di San Giuliano.

Le Vie dei Tesori si prepara quindi all’ultimo weekend, sia a Palermo che a Catania: moltissime sorprese nei siti e un progetto speciale dedicato alle botteghe artigianali palermitane; per chiudere poi definitivamente con la Notte Bianca dell’Unesco, dal 9 all’11 novembre a Palermo, Monreale e Cefalù; in tutto sono aperti 130 luoghi a Palermo, di cui 18 su prenotazione, e una trentina a Catania. Ottime perfomance anche per i 30 siti in Nord Italia, che chiudono questa esperienza pilota a settemila presenze: aperti dieci luoghi, tra chiese e giardini nascosti, a Milano, altrettanti nell’elegante Mantova dedita all’arte; e dieci tra i borghi della Valtellina, sulle orme dell’Orlando Furioso. La più visitata è stata Mantova che totalizza 3100 visitatori in due fine settimana, solo sabato e domenica: tra i siti più amati, la dimora sontuosa del conti Magnaguti; il Brolo delle Chiodare con l’Eremo di Sant’Orsola; e la villa liberty di Tazio Nuvolari.