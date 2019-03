Seppur giovanissima, la StraPalermo – Corri StraPapà oggi ha regalato alla città di Palermo un’emozione unica affermandosi come manifestazione sportiva sentita dall’intera Sicilia. Sorrisi e un grande senso di felicità per i partecipanti, più di 25.000, che oggi hanno preso parte alla manifestazione di punta dell’Acsi Sicilia Occidentale, organizzata in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Assessorato allo sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana, ed a fianco di BNL Gruppo BNP Paribas per contribuire ad incrementare la raccolta di fondi a favore della Fondazione Telethon. “Anche quest’anno – commentano Salvo Di Bella e Domenico Totaro, organizzatori della manifestazione – la StraPalermo Corri StraPapà si è dimostrata un evento dal grande spirito cittadino. La città di Palermo risponde con entusiasmo allo sport ed oggi è la prova che c’è voglia di trascorrere delle giornate all’aria aperta e divertirsi con i propri affetti. Per più di diciotto minuti abbiamo registrato persone che passavano sotto l’arco della partenza, in una grande onda colorata. Un’emozione che sarà difficile da dimenticare”.

