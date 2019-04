Numeri record per il Teatro Massimo di Palermo che ha chiuso il bilancio 2018 con un utile netto di 87.125 euro. Il bilancio è stato approvato oggi dal Consiglio di indirizzo composto dal presidente Leoluca Orlando, dal vicepresidente Leonardo Di Franco, dai consiglieri Anna Sica, Daniele Ficola ed Enrico Maccarone e dal sovrintendente Francesco Giambrone. È il sesto bilancio consecutivo in utile, “a conferma della condizione di stabilità dei conti consolidata negli anni attraverso politiche coerentemente finalizzate al contenimento dei costi e all’incremento dei ricavi propri, grazie ad azioni centrate sull’aumento della produttività e del riempimento delle sale e sul progressivo coinvolgimento di nuovi partner privati”. I dati di bilancio “mostrano come il Teatro Massimo è cambiato negli anni, e permettono di ricostruire come era e soprattutto come è più aperto e più pieno: aperto tutti i giorni per le visite guidate e aperto 278 giorni all’anno per gli spettacoli. Un Teatro sempre più pieno, che nel 2018 ha raggiunto l’84,4% di riempimento della Sala Grande, con un incremento del 37,6% rispetto al 2013”. “I teatri devono essere aperti e pieni”, dice il Sovrintendente Francesco Giambrone.

