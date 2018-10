Riunioni continue, confronti con il presidente del tribunale, e-mail per studiare le prossime mosse. “Siamo meno della metà prevista in organico e con carichi di lavoro. Siamo preoccupati. La situazione è allo stallo”, dice un giudice lasciando il tribunale di Palermo dopo un altro giorno trascorso immerso nei fascicoli da studiare. Eccola la situazione esplosiva dell’ufficio gip-gup di Palermo. Tredici giudici a fronte dei ventotto stabiliti dalla pianta organica e intanto dalla procura, che conta circa 80 pm, arrivano fascicoli uno dietro l’altro.

È per questo che in autotutela il presidente dei gip-gup, Cesare Vincenti, alcune settimane fa ha inviato una circolare in cui ha invitato i colleghi a dare priorità agli atti urgenti e a rinviare tutti gli altri. Vengono di fatto rinviate le emissioni di misure cautelari reali come i sequestri, ma anche le archiviazioni, i decreti penali e le liquidazioni. Salteranno però anche i processi, le inchieste e le misure cautelari per i reati ritenuti di minore allarme sociale, dunque truffe, furti, rapine non importanti. “È una situazione molto pesante e abbiamo compreso che passeranno ancora diversi mesi prima che la situazione si appiani. In caso alternativo il presidente del tribunale potrebbe decidere dei trasferimenti d’ufficio considerando le esigenze degli altri uffici”, dice Cesare Vincenti.

Vincenti indica nella sua circolare “come prioritaria la trattazione dei procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari o per reati di competenza della direzione antimafia o commessi contro la pubblica amministrazione”. Prioritari anche i procedimenti in cui ci sono reati “che hanno prodotto grave danno alle persone offese, le proroghe delle indagini e le autorizzazioni ad effettuare intercettazioni”. Tutto il resto puo’ attendere. E, intanto, ci sono indagini che attendono la chiusura da oltre un anno e processi che adesso vengono rinviati anche a marzo prossimo.