Lavorava in nero in un panificio e prendeva il reddito di cittadinanza ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni controllo. E’ accaduto a Partinico (Palermo). Continuano senza sosta i controlli promossi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito del piano di potenziamento per contrastare il fenomeno del lavoro nero. Questa volta sono stati i finanzieri della Compagnia di Partinico a scovare i lavoratori irregolari in concomitanza con l’apertura di una verifica fiscale nei confronti di un panificio partinicese. Durante l’intervento sono stati rilevati quattro lavoratori, tutti “in nero”.

