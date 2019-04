Una nuova mostra a Palermo torna a promuovere l’arte urbana nelle sue diverse forme, dal graffiti-writing al nuovo astrattismo, e lo fa in una location particolare. Sabato 13 Aprile alle ore 18 la ELPI Gallery presenta ‘Strati-Grafie-urbane’, a cura di ManSourcing e Mauro Filippi, all’interno della hall del polo di chirurgia oncologica Arnas Civico, come secondo appuntamento del percorso non convenzionale di collettive temporanee “e l’arte salverà il mondo…” ideato dalla psicologa Elena Foddai. Le opere in mostra a firma dei siciliani Angelo Bramanti, Antonio Anc, Demetrio Di Grado, Deran, Emanuele Vittorioso, Ligama, MAKE e Alberto Ruce, “hanno l’obiettivo di rimodulare l’esperienza di lavoratori, degenti e familiari, rigenerando le corsie e gli ambienti nosocomiali”, spiegano gli organizzatori.

