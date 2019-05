“Questi vengono qui senza biglietto… Come li fanno entrare a questi?”. E’ la frase, in dialetto siciliano, che si è sentito rivolgere dal casellante, mentre era al casello autostradale sulla Messina-Palermo, l’avvocato palermitano Alì Listì Maman, 35 anni, il primo avvocato di colore iscritto all’Ordine forense di Palermo. Alì è nato in Niger ma è stato adottato, ancora bambino, da una coppia di palermitani. “Ritengo davvero vergognoso atteggiamenti come questo – si sfoga con l’Adnkronos – Ci si rivolge verso il pessimo senza rispetto e senza sapere con chi si ha che a fare. Ormai siamo in un clima pesante dove tutto è concesso ed ognuno si sente libero di esprimere anche concetti che per me dovrebbero essere desueti e che invece oggi più che mai trovano libera espressione anche in ambiti istituzionali più elevati”.

Fonte