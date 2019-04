Fatta luce su una violenza di gruppo, avvenuta nel dicembre scorso in un parcheggio sotterraneo, su una ragazza di 17 anni. La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato due giovanissimi, un ragazzo di 17 anni e uno di 18 anni, e collocato in comunità altri due giovanissimi. All’alba di oggi, la Polizia di Stato ha proceduto all’esecuzione della ordinanza del GIP del Tribunale per i Minorenni, Federico Cimò, della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi di 17 e 18 anni, nonché alla esecuzione della misura del collocamento in comunità di altri due ragazzi, rispettivamente di 16 e 17 anni, tutti indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una diciassettenne. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Palermo. Tre degli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio ed uno di loro anche per lesioni personali; inoltre, due sono stati segnalati per assunzione di sostanze stupefacenti.

