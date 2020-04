Allo Zen, nei cortili dei padiglioni di via Fausto Coppi, alle 14 dal barbecue le nuvole di fumo si alzano alte mentre dalla radio a tutto volume arriva una canzone di Alamia e Sperandeo. “Vada via – minaccia una donna con un forchettone in mano – cosa vuole?”. Dietro di lei una ventina di persone fanno da scudo alla graticola e i bambini sulle biciclette si rincorrono negli spazi tra i casermoni.

Alla grigliata di Pasquetta non si rinuncia e per ogni padiglione del quartiere ci sono chili e chili di carne pronti per essere cotti. Un ragazzino carica sulle spalle un grosso sacco nero con i resti da buttare. Nessuna mascherina a coprire i volti e nemmeno i guanti. Il coronavirus sembra lontano da qui. La tradizione l’ha avuta vinta sulle prescrizioni. Anche in via Costante Girardengo lo scenario non cambia ma solo la musica, che stavolta è quella neomelodica. Ovviamente non tutto lo Zen è sceso in strada per arrostire carne. “Io non sono d’accordo”, dice un residente con la mascherina chirurgica sul volto mentre guarda con disappunto i vicini.

Palermo, barbecue tra i casermoni dello Zen: arriva il reparto mobile in riproduzione….

L’elicottero arriva a fine pomeriggio per vigilare sull’intervento del reparto mobile in tenuta antisommossa, dopo le segnalazioni di alcuni residenti. Il fuggi fuggi tra i casermoni viene ripreso dai cellulari di chi assiste alla scena dai balconi. La polizia e la Rap portano via sedie, griglie e tavoli. Una replica dello Sperone dove le sanzioni sono arrivate per sei persone dopo il barbecue illegale sul tetto di un palazzo di piazza Ignazio Calona.







