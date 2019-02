I Carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo CITES, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Villagrazia di Carini, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo e repressione del fenomeno del commercio e detenzione di specie di avifauna protetta, hanno rinvenuto all’interno di un’abitazione di un incensurato due giovani esemplari di Poiana detenuti illegalmente. Si tratta di rapace europeo sottoposto al restrittivo regime di tutela imposto dalla Cites (acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora – Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione. Un esemplare è stato rinvenuto all’interno di una voliera improvvisata, un secondo – deceduto – all’interno di un congelatore.

