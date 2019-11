“Sono stata offesa e insultata dal sindaco proprio pochi minuti dopo il minuto di silenzio in aula per ricordare le donne vittime di violenza. Bell’esempio. Adesso pretendo le sue scuse per l’aggressione verbale subita. Anche questa è una forma di violenza…”. E’ la denuncia di Salvina Di Maggio, una consigliera comunale di Cinisi, piccolo comune del palermitano, che accusa il sindaco Giangiacomo Palazzolo di averla apostrofata duramente in aula proprio nella Giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Una seduta iniziata con un minuto di silenzio per ricordare tutte le donne vittime, tra cui Ana Di Piazza, la trentenne in attesa di un bambino, uccisa due giorni prima a una manciata di km di distanza, a Partinico. Poi, durante il dibattito, su una mozione presentata dalla stessa consigliera comunale, Salvina Di Maggio, il sindaco Giangiacomo Palazzolo avrebbe utilizzato parole pesanti nei confronti della donna. “Non è la prima volta che succede – dice Salvina Di Maggio all’Adnkronos – Il sindaco Palazzolo ha più volte usato parole pesanti nei confronti delle donne. Perde facilmente le staffe… E due giorni fa è accaduto di nuovo. Proprio nel momento in cui ricordiamo le vittime della violenza per mano dell’uomo”.

