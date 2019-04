Edizione record alla Via dei Librai di quest’anno a Palermo, dove dopo tre giorni di eventi e attività culturali, si è conclusa la IV edizione della manifestazione dedicata ai libri nata nel 2016 e fiore all’occhiello della città di Palermo.Sono stati quasi 100 mila i visitatori che in questo fine settimana hanno gioiosamente invaso La Via dei Librai e le isole letterarie, dai Quattro Canti fino alla Cattedrale. Famiglie, giovani, bambini, appassionati di lettura e di libri, tutti al Cassaro Alto per questo appuntamento ormai fisso. Straordinario l’afflusso nei luoghi coinvolti: dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (che nel solo week end de La Via dei Librai ha registrato 12 mila ingressi), alla Biblioteca Comunale di piazza Casa Professa, a Palazzo Abatellis. Soddisfazione per i librai e gli editori che hanno partecipato alla manifestazione, registrando un incremento medio nelle vendite del 40%.

