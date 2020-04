La Pasqua sotto stretta sorveglianza non ha risparmiato sorprese. Ed è diventato subito virale il video che riprende i condomini di un palazzo allo Sperone, nella periferia della città, sul tetto del palazzo che festeggiano la Pasqua.

Palermo, grigliata sul tetto del palazzo: interviene la polizia

Non è andata bene la grigliata condominiale allo Sperone. Gli inquilini, per cercare di sfuggire ai controlli, hanno organizzato una festa sul tetto del palazzo. Ma qualcuno ha avvertito le forze dell’ordine. Sono arrivati l’elicottero e le pattuglie di polizia, carabinieri e finanza. La festa è stata interrotta, la polizia ha sequstrato tutto. Mamme, papà e bambini, circa una trentina in tutto, sono rientrati in casa ma la polizia sta identificando gli adulti per individuare i partecipanti. Non è chiaro se saranno sanzionati o meno, visto che si trovavano in una area privata. Di fatto la brace è rimasta accesa e la festa è stata interrotta.

Dopo numerose segnalazioni, anche da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha definito i protagonisti della bravata “incoscienti criminali”, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sorvolato la zona con un elicottero e è arrivata anche la polizia municipale.

Sono state poche le persone che hanno violato l’isolamento nel giorno di festa. Ma c’è stato anche chi, a Palermo, ha organizzato una grigliata con 8 commensali in strada all’Arenella. E alcune famiglie sono state bloccate in auto mentre andavano a casa di parenti o alla villa al mare. Sono i sanzionati della Pasqua col coronavirus a Palermo.

C’è chi ha violato le prescrizioni per un pezzo di salsiccia o sperando di trascorrere una giornata al sole. C’è anche un arrestato nel giorno di Pasqua: un automobilista che appena si è visto sequestrare la macchina dai carabinieri in viale Regione Siciliana, ha tentato la fuga. A Mondello la polizia ha sorpreso un uomo in spiaggia per la seconda volta in due giorni mentre era disteso al sole.

Sono state 400 le auto fermate dai carabinieri durante il giorno di festa. Una decina le famiglie sanzionate. All’Arenella in 8 hanno organizzato la grigliata davanti a casa. I carabinieri hanno, in questo caso, multato tutti. I posti di blocco sono state decine tra viale Regione Siciliana, via Ernesto Basile e le strade in entrata e in uscita da Palermo. Oltre ai droni della polizia municipale.





