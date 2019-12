“Sento di farvi un appello per aprire i cuori, in questo Natale ognuno doni un letto: una rete, un materasso e un cuscino per i 1000 poveri della Missione Speranza e Carità. Aiutateci a migliorare il luogo dove dormono e vivono. Vi chiedo con tutto il cuore un aiuto, che può essere un segno per il 2020″. E’ l’appello lanciato da Biagio Conte, il frate laico che ha creato la Missione ‘Speranza e Carità’ a Palermo che ospita centinaia di senzatetto. “Abbiamo verificato, in una fabbrica del settore, che una rete solida, con le tavole di legno costa 30 euro, un materasso in poliuretano con tessuto idrorepellente costa 32 euro un cuscino 8 euro, per un totale di 70 euro. Vogliamo dare più dignità ai poveri, insieme possiamo farcela – dice fra Biagio – mi rivolgo a tutti i palermitani, ai siciliani e a tutte le persone di buona volontà”.

