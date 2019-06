Uno spazio per il benessere dei pazienti, dove curare la propria immagine, leggere un libro, ascoltare un po’ di musica e condividere esperienze di vita. È stata inaugurata la “Stanza del sorriso”, all’interno del Dipartimento oncologico “La Maddalena” di Palermo. Un nuovo servizio di supporto gestito da “Serena a Palermo”, associazione nata nel 2005, secondo gli obiettivi previsti dal movimento “Europa Donna Italia”, e rivolta alle donne affette da tumore al seno e alle famiglie. Dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13, i volontari dell’associazione saranno presenti insieme a professionisti dell’immagine, estetisti e parrucchieri, per aiutare i pazienti, sia donne che uomini, a curare il proprio aspetto, in attesa della seduta di chemioterapia.

