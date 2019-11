“Essere donne in Iran, oggi, non è affatto facile. Vittime di oppressione, soprusi e violenze, le donne iraniane vivono un costante clima vessatorio da cui è difficile, se non a volte impossibile, sottrarsi. Per combattere tali oppressioni e restituire loro dignità nasce “Woman’s Freedom in Iran”, una campagna per la giustizia a tutela della libertà delle donne iraniane, che sarà presentata alla stampa domani alle ore 11,30, nell’aula consiliare di Palazzo delle Aquile, a Palermo”. E quanto si legge in una nota. Saranno diverse le azioni condotte, utili “alla diffusione della conoscenza e alla necessità ineludibile di far valere, da parte delle donne, la propria giustizia sociale in un Paese dove la negazione dei diritti umani è di enorme rilevanza”.

Fonte