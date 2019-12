Si torna a sparare allo Zen 2, a Palermo: questa sera un uomo di 48 anni, Salvatore Maranzano, è stato vittima di un agguato in via Costante Girardengo, proprio davanti al portone d’ingresso della sua abitazione. Secondo le prime informazioni Maranzano, ex pip ora bidello all’istituto comprensivo Falcone dello Zen, è in condizioni critiche nel trauma center dell’ospedale Villa Sofia, dove è arrivato pochi minuti dopo l’agguato, accompagnato dai sanitari del 118.

I medici lo stanno operando d’urgenza per estrarre il proiettile conficcato nell’addome e per tamponare le vaste emorragie interne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione omicidi della squadra mobile, diretta da Rodolfo Ruperti, che stanno effettuando i rilievi nel punto in cui è avvenuta la sparatoria.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, i sicari erano due, a bordo di uno scooter. Più di una persona, fra quelle che hanno assistito alla scena dai balconi, ha dichiarato che sulla pistola era montato un silenziatore. Secondo quanto si apprende, Maranzano non ha precedenti per droga, ma per reati contro il patrimonio.