Arrestate a Palermo dalla Polizia di Stato 11 persone che sarebbero responsabili di un raid punitivo a sfondo razziale. Gli agenti sta eseguendo una misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e lesioni, aggravate dall’odio razziale. Le indagini della Squadra Mobile hanno fatto luce su un episodio avvenuto a pochi mesi fa, quando una banda di giovani, armati di mazze da baseball, fece irruzione in un market etnico e aggredi’ il titolare e alcuni suoi connazionali del Bangladesh.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, fu una spedizione punitiva contro il cittadino del Bangladesh, colpevole (secondo gli arrestati) di comportamenti e commenti inopportuni nei confronti delle donne del rione. La vittima lo scorso ottobre venne rintracciata vicino ad un mini market di via Casella mentre parlava con il titolare. Per sfuggire alla violenza della gang il bengalese provò a rifugiarsi nel negozio. La banda fece irruzione nel market di via Casella armata di mazze da baseball e sedie. Vennero picchiati ed insultati sia il giovane bengalese che il titolare del market. Nel blitz della banda vennero picchiati anbche alcuni clienti che provarono a difendere il negoziante. La vittima venne picchiata a sangue e insultata per il colore della sua pelle.