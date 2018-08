. Alcuni immigrati, minorenni, sono stati aggrediti la notte scorsa nei pressi della spiaggia di Ciammarita, a Trappeto, in provincia di Palermo, mentre si trovavano alla fermata dell’autobus. Alcuni giovani di Partinico, paese vicino a Trappeto, li avrebbero avvicinati, insultati e poi picchiati. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che nel gruppo di aggressori c’erano anche extracomunitari. Una versione, quest’ultima, al vaglio degli investigatori che hanno convocato i quattro minorenni in caserma. I quattro minori, secondo una prima ricostruzione, intorno alle due di notte, attendevano il pulmino che li avrebbe riportati alla comunità dove alloggiano. Il gruppo di aggressori li avrebbe minacciati di morte, insultati e spintonati. “Vogliamo solo divertirci come voi”, avrebbero più volte detto i migranti.

Dopo gli insulti ai quattro immigrati gli aggressori si sarebbero scagliati contro due di loro e poi sono fuggiti. Alcune persone presenti hanno chiamato polizia e carabinieri ma una volta arrivati in strada, gli investigatori non hanno trovato nessuno. Un investigatore ha poi incontrato una delle responsabili della comunità dove vivono i giovani. E’ stata la donna ad avere riferito alla polizia che presenterà molto probabilmente denuncia per quanto accaduto.

Il 28 luglio, a Partinico, pochi chilometri prima di Trappeto, un altro migrante, Dieng Khalifa, cameriere senegalese di 19 anni, era stato picchiato e insultato con la frase: “Tornatene al tuo paese, vattene di qui sporco negro”. In quattro lo hanno affrontato, lo hanno riempito di calci e pugni in una piazzetta del comune di Partinico. L’aggressione è stata denunciata e due degli aggressori sono stati arrestati. In Sicilia sono stati dieci i casi di aggressione a sfondo razziale negli ultimi due mesi.