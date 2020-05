Aggredisce a colpi di accetta l’ex moglie e il nuovo compagno di lei e viene arrestato. E’ accaduto a Misilmeri dove i Carabinieri hanno arrestato A.S. palermitano 45enne con l’accusa di atti persecutori, tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono alla sera dell’8 maggio quando, a Misilmeri, l’uomo, recatosi sotto l’abitazione dei familiari della ex moglie, è stato raggiunto dalla donna e dal suo nuovo compagno. Dopo una violenta lite, scaturita per motivi passionali e di gelosia, A.S. ha prelevato dalla sua autovettura un’accetta e con la stessa ha sferrato più fendenti contro la coppia.

