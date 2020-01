“Da anni abbiamo problemi con l’acqua. Da un decennio segnaliamo al Comune, ai vigili urbani e al Municipio pozze d’acqua, tracce di umidità di risalita esterne, sui muri, e ad agosto scorso, proprio all’angolo di via Marco Aurelio con via Ostilia, a pochi metri dal portone, e di fronte, sono stati fatti degli scavi per dei lavori di manutenzione alle tubature“. Lo ha detto all’Adnkronos Paolo Gelsomini, “architetto sfollato” come si definisce lui stesso ironicamente, inquilino al II piano del palazzo evacuato. “Qui non ci sono caditoie funzionanti e le pendenze a mio avviso sono sbagliate – aggiunge – La cosa più ovvia è che c’erano delle perdite d’acqua nelle condutture, che piano piano hanno ammollato il terreno. La speranza è che la stessa sorte non l’abbia l’area nella quale poggiano le fondazioni. Il danno al momento è infatti superficiale, iniziato da un tubo di gas che aveva terreno sopra e sotto e che probabilmente ha ceduto quando quello sotto si è ritirato per il lavoro dell’acqua, causando così la perdita di gas”.

