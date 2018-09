E caccia all’uomo di cinquantadue anni che ieri sera a bordo della sua Fiat Punto ha travolto un’intera famiglia in una strada senza sbocco di Palagonia: secondo i carabinieri l’incdente sarebbe stato provocato volontariamente a causa di un contrasto che l’uomo al volante aveva con i propri vicini di casa. Tra questi Maria Napoli, la donna di 87 anni rimasta senza vita.

Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: oltre alla donna morta altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Salvo un bambino di 9 mesi. Le vittime erano sedute ai tavoli in una strada chiusa quando l’uomo per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. E’ in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo. In campo anche i cacciatori di Sicilia il corpo specializzato per la ricerca dei latitanti.