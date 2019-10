“C’era una volta la fila allo sportello postale o della Asl…”. Può cominciare così non una favola, ma un racconto reale di come la tecnologia digitale (e in particolare di come i pagamenti digitali), abbiano cambiato in meglio la vita dei cittadini. Pagare il bollo auto e i ticket sanitari, tanto per citare due frequenti operazioni di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, infatti, non è mai stato così facile, grazie alle nuove piattaforme che permettono di operare in sicurezza e trasparenza e con tutta comodità dal pc di casa, dal proprio device mobile o dai totem multimediali. E’ il caso della piattaforma Nexi PagoPA per la quale Nexi ha sottoscritto la Convenzione AgID (Agenzia per l’Italia digitale) con l’obiettivo di semplificare l’operatività degli utenti finali (cittadini e operatori Pa) e che garantisce l’integrazione su diversi device, grazie ad un elevato standard tecnologico e qualitativo.

