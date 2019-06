Paestum, trovato un monumento dorico

Meno di due settimane dall’inizio dei grandi lavori di riqualificazione dell’intera area, finanziati per oltre 13 milioni dalla Comunità europea e già arriva la prima sorpresa. Nello sfoltire l’erba da anni ormai troppo alta nel versante occidentale delle mura, Paestum ha restituito nuovi reperti, forse resti di un tempietto dell’antica colonia. Il materiale era forse ammassato lì dagli anni Sessanta, quando l’area fu interessata da lavori agricoli.

Gli archeologi hanno scoperto capitelli, colonne, cornicioni e triglifi di un edificio dorico nella città dei templi. Il ritrovamento più sorprendente consiste in un pannello, probabilmente una metopa in arenaria, con tre rosette a rilievo: decorazione nota anche in altri edifici dell’area, realizzati tra sesto e quinto secolo avanti Cristo. Gli elementi architettonici sembrano appartenere ad un edificio di dimensioni minori, un tempietto o un portico (“stoà”), innalzato nella stessa fascia cronologica che interessa anche la Tomba del Tuffatore e il Tempio di Athena. I reperti presentano poi tracce di intonaco e pittura rossa. “La zona – spiega il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel – in passato ha restituito una stipe votiva, con statuette fittili di divinità femminili in trono e frammenti ceramici databili tra sesto e terzo secolo avanti Cristo. Si trova nelle vicinanze di quello che con molta probabilità era il “kerameikos” di Paestum, il quartiere artigianale dove si fabbricavano i famosi vasi dipinti della città”.

Il Parco, fa sapere inoltre il direttore, contestualmente al recupero degli elementi che sono stati trasportati in deposito dove saranno sottoposti a una serie di analisi e interventi di consolidamento, ha informato il Direttore Generale per l’Archeologia, Gino Famiglietti e il Soprintendente delle province di Salerno, Avellino e Benevento Francesca Casule, per concordare una strategia di intervento e di indagine condivisa.





Fonte