di Sibilla Bertollini

“Qui siamo di fronte a un processo di disumanizzazione mai visto. Quello cui stiamo assistendo nel Mediterraneo è disprezzo totale verso le persone”. Padre Alex Zanotelli si dice “esterrefatto” per il caso di Open Arms e quello di Ocean Viking. “E’ uno spettacolo indecente e criminale”, commenta all’Adnkronos il missionario, che auspica “che qualche buon magistrato riesca a trovare, in base alle leggi, violazioni serie per cui il ministro Salvini possa essere condannato. Perché non c’è altra via, bisogna fargli capire che sta sbagliando, che le persone non possono essere trattate così”. E aggiunge: “Ho la netta impressione che tra non molto chi sta governando sarà portato davanti ai tribunali internazionali, perché questi sono crimini contro l’umanità”.

Fonte