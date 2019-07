“Oggi c’è il sole, credo sia questa la nostra certezza, che dietro le nuvole c’è sempre il sole, per ogni uomo, per le più grandi difficoltà, c’è sempre il sole”. Padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi, lo sottolinea in diretta Facebook in occasione dei suoi 25 anni di ordinazione. “Cari amici, con voi prego, con voi dico grazie per il dono del sacerdozio” si legge nel post che accompagna la diretta. L’appuntamento è nel pomeriggio nel duomo di San Lorenzo a Scala, “questo piccolo comune della costiera amalfitana dove è nata la mia vocazione”. “Tante difficoltà nelle nostre vite ma credo che la cosa più bella sia affrontarle con il sorriso” dice padre Fortunato che sceglie di condividere “la frase di don Benzi non aver timore del male che c’è nel mondo, abbi timore del bene che non c’è, ma a te chi potrà impedirti di fare il bene?”.

Fonte