Padova, incendiata nella notte porta di moschea: video mostra uomo incappucciato

– Un uomo incappucciato, poi la porta in fiamme della moschea di via Turazza, in zona Stanga, a Padova. Intorno alle 2 una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione ha notato il fuoco che avvolgeva l’ingresso del luogo di preghiera. L’incendio, di lieve entità, è stato spento velocemente e i danni alla struttura sono lievi. A terra c’erano tracce di un liquido accelerante, forse benzina.

La telecamera di sicurezza che si trova vicino al centro di Via Turazza mostra l’immagine di un uomo incappucciato. Si accende una sigaretta e butta un fiammifero davanti alla porta del centro islamico, una sala di incontri culturali e di preghiera, dove già sabato qualcuno aveva notato una scatola di cartone, dalla quale si sentiva provenire odore di benzina, ma questo non ha fatto scattare l’allarme.