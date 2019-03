PADOVA. “La Misericordia del Signore supera tutte le nostre paure e considerazioni. La Misericordia di Dio è più grande della capacità di perdono della nostra società, arriva dove noi non sapremo mai arrivare. Riabilita gli umiliati, rialza chi è caduto, offre speranza agli sfiduciati: questo è Vangelo”. Con queste parole il vescovo di Padova Claudio Cipolla spiega alla comunità un perdono che è una notizia perché riguarda uno degli scandali più grandi scoppiati nella diocesi padovana: quello dei festini a luci rosse organizzati da don Andrea Contin, sospeso a divinis e poi espulso dalla Chiesa. A quelle orge prese parte anche un altro parroco della provincia, don Roberto Cavazzana, 41 anni, che all’epoca reggeva la parrocchia di Carbonara di Rovolon ed era conosciuto in tutta Italia come il “padre spirituale” di Belen Rodriguez. Dopo due anni il vescovo Cipolla ha deciso di perdonare e riammettere in servizio don Cavazzana, superando quindi la grave violazione del voto di castità del sacerdote.

“In occasione della Quaresima mi sento convinto di compiere un gesto che nasce dal Vangelo e ci riconduce al Vangelo” spiega il presule. “È un gesto che compio dopo aver ascoltato parecchi di voi ma che impegna la mia paternità spirituale e pastorale e di cui mi assumo la responsabilità e le conseguenze di fronte a voi, di fronte ai cristiani delle nostre comunità, di fronte alla nostra società”. Monsignor Cipolla ha condiviso la sua riflessione con l’intero presbiterio di Padova riunito, in occasione del ritiro d’inizio Quaresima per annunciare la progressiva e graduale reintegrazione nel servizio ministeriale di don Roberto Cavazzana.



Per oltre un anno, fa sapere la Diocesi di Padova, il sacerdote ha vissuto in una comunità religiosa dove ha compiuto un percorso di rivisitazione personale e della propria vocazione, concordato sempre con il vescovo. Prima di essere reintegrato pienamente gli è stato chiesto di prestare per un anno servizio volontario in due realtà diocesane che si occupano di persone disagiate, celebrare in privato, vivere in maniera riservata pur partecipando agli incontri di spiritualità e di formazione del clero, proseguire il percorso di accompagnamento spirituale e personale avviato in questi due anni.

“Don Roberto Cavazzana” ha detto ancora il vescovo Claudio “che con la sua leggerezza ha suscitato disagio, smarrimento, sofferenza e interrogativi tra i fedeli e nelle nostre comunità, chiede di essere perdonato e di poter continuare a fare il prete. La richiesta è stata presentata dopo un tempo lungo di riflessione, di verifica attenta, di discernimento vocazionale durante il quale ha personalmente maturato la consapevolezza dei propri errori. Come padre accetto la sua domanda di perdono e la sua richiesta di proseguire il ministero presbiterale e di continuare a fare il prete con un ulteriore percorso penitenziale vissuto a livello ecclesiale e concordato direttamente con me”.

Al ritiro dei preti era presente lo stesso don Roberto Cavazzana che ha fatto pubblica richiesta di perdono: «Chiedo perdono delle parole dei gesti e di ciò che nella vita ho sbagliato, chiedo perdono se in certi frangenti della mia vita non sono stato vero e di aver ferito la Chiesa».

Cavazzana, sentito come teste nell’inchiesta legata alle orge di don Contin, aveva confermato il sesso con 13 parrocchiane. Per lui non era stato comunque ravvisato alcun reato. L’inchiesta del pubblico ministero Roberto Piccione era stata chiusa a gennaio dello scorso anno. Per don Andrea Contin la Procura di Padova aveva ipotizzato i reati di lesioni volontarie aggravate e minacce di morte aggravate. Caddero invece le accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. Davanti al Gup ha patteggiato una pena di un anno e 11.500 euro di risarcimento danni.