In Europa sono più di cento milioni, di cui sei e mezzo in Italia. Sono i volontari, giovani (in crescita) e persone di mezza età il nocciolo duro, che si impegnano per il bene altrui in associazioni e da soli. La loro casa, il punto di ritrovo per organizzare il futuro e mettere a fuoco le nuove priorità sarà dal 7 al 9 febbraio Padova, eletta città euroepa del volontariato con un obiettivo dichiarato già nel titolo che cita il discorso di fine del presidente Mattarella:_“Ricuciamo insieme l’Italia” . Partendo da qui, dalla città dove si contano 6.466 associazioni, capaci di mobilitare oltre 12 milioni di euro nel solo 2019, per attività che vanno dal welfare alla protezione ambientale, dallo sport al sociale.

“Il volontariato ci permette di vedere delle cose che gli altri non vedono, noi offriamo queste esperienze a chi ce le chiede, istituzioni e cittadini.

Diamo loro questi occhiali per vedere la società in un modo diverso in modo da renderla migliore. Un paese nuovo e una nuova europa passa anche da questo e la nostra è una grande occasione” ha detto Emanuele Alecci presidente del Centro servizi per il volontariato di Padova, città scelta dalla giuria oltre per la capacità di organizzazione e inclusività, ha infatti persino un assessorato dedicato al volontariato, e per alcuni alcuni progetti specifici, come la possibilità data ai richiedenti asilo di fare volontariato tra formazione e sostegno.

“Rimettiamo al centro le persone” dice la ministra Catalfo

Da 7 febbraio, dunque Padova sarà una sorta di vetrina delle buone pratiche italiane e straniere, il centro propulsore a livello nazionale di dibattiti, confronti e contaminazioni tra mondo no profit, mondo istituzionale e imprenditoriale. L’idea è di ritessere il tessuto sociale partendo dal senso civico, dalla solidarietà di singoli e associazioni che spesso riempiono i vuoti lasciati dalla pubblica amministrazione. “Bisogna ritrovare il senso di comunità.

E’ fondamentale per un paese che intende guardare al futuro con attenzione e speranza. Alla politica spetta il compito di accompagnare in modo adeguato i mutamenti che si verificano, producendo norme che riducano in maniera progressiva e sostanziale le disuguaglianze sociali che, purtroppo, possono anche dare vita ad episodi di intolleranza. Mettendo al centro le persone. Perché, come diceva Sofocle, l’opera umana più bella è essere utili al prossimo” ha sottolineato la ministra del lavoro e alle politiche sociali Nunzia Catalfo.

Il programma

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella aprirà la tre giorni all’insegna dell’impegno civile tra storie, musica, immagini, il racconto dell’impegno civile in Italia tra storie personali ed esperienze comuni. Con relatori dal mondo del terzo settore ma anche magistrati del calibro di Gherardo Colombo che parleranno del senso civico, mentre a presentare saranno l’attrice Lella Costa e il giornalista Riccardo Bonacina. Il programma sul sito







Tre giorni per conoscere, e sette tavoli di discussione, per mettere a confronto le varie esperienze, modelli di intervento, a Padova, Italia e oltre confine dove a milioni aiutano i più deboli allargando i settori di intervento. “Trasformazione dimostrata dal fatto che un terzo delle associazioni da noi si occupano di ambiti culturali e ambientali”, ha sottolineato l’assessore alla solidarietà di Padova Cristina Pino.

Siamo solo al 17° posto in Europa

Il volontariato in alcuni paesi è una pratica comune e in altri gesto saltuario di una sparuta minoranza. Se si studia la mappa del volontariato europeo, secondi i dati Eurostat dell’anno scorso, si scopre infatti che il nostro paese è ad un misero 17 posto su 28 paesi per chi opera in associazioni o enti, e al 22 per chi si impegna in modo autonomo.

In altre parole 12 cittadini italiani su 100 operano gratuitamente ben il bene comune. Fanalini i di coda rispetto all’Olanda, ( i paesi bassi) dove il 40 % dei cittadini ha svolto attività di volontariato strutturata. Seguono Danimarca (38,7%), Lussemburgo (36,7%), Svezia (35,5%) e Finlandia (34,1). Agli ultimi posti, già nel 2011 Romania, Bulgaria e Polonia, come anche in Portogallo e Spagna, dove la percentuale di persone che si dedicano abitualmente ad attività di volontariato o beneficienza è mediamente inferiore al 15 per cento.

In Italia record di volontari è nel Nord est

Dato desolante soprattutto se di conta, secondo le testimonianze raccolte da Eu-Silc, che l’Italia è il paese con la maggior percentuale di persone che dichiarano di non avere nessuno a cui rivolgersi – che siano parenti, amici, vicini di casa o conoscenti – per chiedere in caso di bisogno un aiuto di tipo morale o materiale. Versa in questo stato, in Italia, il 13,2% per cento delle persone a fronte di una media europea del 5,9.

Il movimento volontaristico in Italia è poi segnato da una fort disomogenità , secondo i dati della ricerca Eurofound: il 29 per cento è presente infatti registrato nel Nordovest, il 20 per cento nel Centro e il 20 per cento nel Mezzogiorno. Il 31 per cento, è quindi l’area dove sono più presenti volontari e associazioni, è proprio nel Nordest.



Chi è il volontario:

Generalmente di mezza età, ben istruito, con reddito elevato, mentre poco rilevanti appaiono le differenze di genere.

Italia 6,63 milioni (12,6%) di persone si impegnano gratuitamente per gli altri o per il bene comune: 4,14 milioni (7,9%) degli italiani lo fanno all’interno di organizzazioni e 3 milioni (5,8%) individualmente (dati Istat 2013).

I sette profili: coloro che svolgono la loro attività all’interno delle associazioni sono 4,14 milioni (7,9% degli italiani). Un mondo eterogeneo in cui sono stati distinti sette profili di volontari: i fedelissimi dell’assistenza (il 29,6% dei volontari organizzati, 1.228 mila persone), le educatrici di ispirazione religiosa (il 25% dei volontari organizzati, 1.036 mila persone), i pionieri (il 13,6% dei volontari organizzati, 561 mila persone), gli investitori in cultura (il 10,3% dei volontari organizzati, 427 mila persone), i volontari laici dello sport (l’8,9% dei volontari organizzati, 368 mila persone), i donatori di sangue (l’8% dei volontari organizzati, 333 mila persone) e gli stacanovisti della rappresentanza (il 4,6% dei volontari organizzati, 190 mila persone).