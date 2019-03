Arriva la grande pace tra Milly Carlucci e Maria De Filippi? Pare di sì. Dagospia ha fatto sapere che Selvaggia Lucarelli (che pare sia in ottimi rapporti con Kween Mary e con la conduttrice di Ballando) sarebbe dietro a questo storico armistizio televisivo.

“Flash! – pare sia in corso il grande armistizio della tv: Maria De Filippi e Milly Carlucci sarebbero vicine alla stretta di mano, dopo una guerra fredda che dura da anni. la mediatrice? Selvaggia Lucarelli, in ottimi rapporti con maria la sanguinaria. chissà cosa accadrà…”

Si concretizzerà quindi il famoso crossover tra Ballando con le Stelle e Amici?



“Stavo vedendo Tale e Quale Show di Carlo Conti e Milly Carlucci era sua ospite quando, a un certo punto, l’ho sentita dire a Carlo di consegnarmi l’invito per il suo programma. Ho pensato che fosse una battuta dettata dal sapere che io e Carlo siamo amici e sinceramente l’ho presa come tale. Poi mi è capitato di rileggere sulle pagine del vostro giornale, in una intervista a Milly, la stessa proposta di partecipazione al suo spettacolo.

Ho capito che non era una semplice battuta, però, ho pensato che non facesse sul serio, ma si trattasse di una intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte. Solitamente la prassi è questa; almeno così da sempre faccio io, e tanti altri, quando si vuole invitare qualcuno a partecipare a un programma”.

“Maria a Ballando? Era un invito molto serio, era una busta che consegnai a Carlo per invitarla. Poi l’ho ripetuto in varie interviste. L’invito è molto serio. Siamo in contemporanea, è vero, ma possiamo inventarci molte cose. Potremmo fare un collegamento in diretta tra le due reti concorrenti. L’invito resta valido. Settimana prossima la chiameremo al telefono, lo faranno anche gli autori e chissà se questo piccolo grande evento si riuscirà a realizzare. Farebbe parlare. Nella vita bisogna saper inventare”.