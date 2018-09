Tornano gli articolo 31! La reunion è stata ufficializzata sui social da J-Ax, che ha raccontato di come abbia fatto pace con Dj Jad.

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della reunion degli Articolo 31. Dopo anni di lunghi silenzi, interrotti da qualche critica, J-Ax e DJ Jad hanno sorpreso tutti annunciando sui social di aver fatto pace e comunicando le date dei nuovi concerti!

Reunion Articolo 31: J-Ax e Dj Jad di nuovo insieme

«Io e Jad abbiamo fatto finalmente pace. Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici», ha fatto sapere sui suoi canali social Alessandro (Ax).

In occasione dei venticinque anni di carriera, J-Ax ha deciso di fare un regalo ai suoi ammiratori e alle migliaia di persone che, nonostante tutto, continuano a cantare e ad ascoltare le canzoni degli Articolo 31, il primo gruppo in grado di portare alla ribalta il rap in Italia, sia negli store che sulle radio.

«Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il c*** nessuno» prosegue il messaggio di Ax su Instagram. «E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera – i primi 10 anni negli Articolo 31. Un’intera generazione è cresciuta ascoltando ‘L’italiano medio’, ‘La mia ragazza mena’, ‘2030’, ‘Così Com’è’, ‘Ohi Maria’ e tanti altri pezzi e sembrerebbe assurdo far finta con voi che questa storia non sia mai successa».

Articolo 31 in concerto a Milano

Ma le buone notizie per i nostalgici non sono finite. Nello stesso post infatti J-Ax ha annunciato cinque concerti degli Articolo 31 che si esibiranno, a sorpresa al Fabrique di Milano. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle del 16, 16, 17, 21 e 22 ottobre. Ovviamente in scaletta non mancheranno i successi che hanno fatto la storia (e la fortuna) del gruppo. L’impressione è questo sia solo il primo passo della coppia che, probabilmente, già sogna la (ri)Conquista del Forum.

